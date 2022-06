Traffico Roma del 17-06-2022 ore 15:30 (Di venerdì 17 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione per l’incendio di un veicolo si sta in coda sulla Roma Napoli tra l’allacciamento con la 24 e Valmontone verso Napoli ripercussioni anche sulla diramazione di Giuda dove ci sono file tra l’auto Sole San Cesareo Verso il raccordo portiamoci proprio sul raccordo qui code a tratti in carreggiata esterna tra la Colombo e La Rustica è interna tra la Nomentana e La Rustica con in uscita Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo si procede a rilento anche in tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in città un incidente rallenta il Traffico in via Aurelia tra via dei Casali santovetti e via di Acquafredda Verso il raccordo risolto invece è l’incidente di via del Casaletto la strada è stata riaperta tra via Roberto Alessandri e via Adolfo gandiglio in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione per l’incendio di un veicolo si sta in coda sullaNapoli tra l’allacciamento con la 24 e Valmontone verso Napoli ripercussioni anche sulla diramazione di Giuda dove ci sono file tra l’auto Sole San Cesareo Verso il raccordo portiamoci proprio sul raccordo qui code a tratti in carreggiata esterna tra la Colombo e La Rustica è interna tra la Nomentana e La Rustica con in uscita Urbano della A24 tra Viale Palmiro Togliatti e raccordo si procede a rilento anche in tangenziale Tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni in città un incidente rallenta ilin via Aurelia tra via dei Casali santovetti e via di Acquafredda Verso il raccordo risolto invece è l’incidente di via del Casaletto la strada è stata riaperta tra via Roberto Alessandri e via Adolfo gandiglio in ...

