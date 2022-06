Stranger Things 4: svelate da Netflix le prime immagini del Volume 2 (Di venerdì 17 giugno 2022) Pubblicate da Netflix in esclusiva, le immagini del Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things. Disponibile dal 1°luglio sulla nota piattaforma; un finale esplosivo di quasi quattro ore Grande attesa per gli ultimi due episodi del Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things. Arrivati ormai agli sgoccioli, serie è pronta ad incamminarsi verso il grande finale di stagione. Per placare gli animi scottanti (dopo la diffusione del primissimo teaser del Volume 2), Netflix ha pubblicato nei giorni scorsi in esclusiva, le prime immagini ufficiali tratte dagli ultimi due episodi. Disponibili dal 1° luglio, scritti e diretti dai Duffer Brothers; gli episodi 8 e 9 avranno una ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 17 giugno 2022) Pubblicate dain esclusiva, ledel2 della quarta stagione di. Disponibile dal 1°luglio sulla nota piattaforma; un finale esplosivo di quasi quattro ore Grande attesa per gli ultimi due episodi del2 della quarta stagione di. Arrivati ormai agli sgoccioli, serie è pronta ad incamminarsi verso il grande finale di stagione. Per placare gli animi scottanti (dopo la diffusione del primissimo teaser del2),ha pubblicato nei giorni scorsi in esclusiva, leufficiali tratte dagli ultimi due episodi. Disponibili dal 1° luglio, scritti e diretti dai Duffer Brothers; gli episodi 8 e 9 avranno una ...

