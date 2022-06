Shakira e Piquè | ma quali corna Una rivelazione privatissima e piccantissima sulla coppia aperta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Continua a tenere banco la clamorosa rottura dellaformata dae Gerard. Il giornalista spagnolo José Antonio Aviles ha svelato dei dettagli inediti, che potrebbero rimescolare le carte in tavola e quindi cambiare i motivi della separazione. Durante la trasmissione televisiva ‘Viva la Vida', il giornalista ha citato fonti "molto vicine” al calciatore secondo cui i due avevano una relazione. Un'indiscrezione accolta con molto stupore dai fan della, che finora hanno creduto alla versione secondo cuiabbia lasciato l'ormai ex compagno dopo aver scoperto il suo tradimento con una donna molto più giovane. Addirittura si è sostenuto che la popstar avesse assunto un investigatore privato per pedinaree avere le prove ...