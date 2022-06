Serie A1 Femminile, la Famila Schio completa il pacchetto lunghe (Di venerdì 17 giugno 2022) Italiano, spagnolo e svedese. Ecco le lingue che si parleranno sotto le plance della Famila Schio nella stagione 2022/2023. Accanto a Jasmine Keys, Martina Bestagno e Astou Ndour ci sarà anche Amanda Zahui. Il pivot in uscita da... Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022) Italiano, spagnolo e svedese. Ecco le lingue che si parleranno sotto le plance dellanella stagione 2022/2023. Accanto a Jasmine Keys, Martina Bestagno e Astou Ndour ci sarà anche Amanda Zahui. Il pivot in uscita da...

Pubblicità

karda70 : #AmandaZahui è il nuovo centro del @familaschio #Schio #SerieA1 #basket #basketfemminile #LBF #LBFLive #Vicenza… - gilnar76 : Braghin: «Vittoria Serie A Femminile? Difficile ripetersi la concorrenza cresce» #Acmilan #Milan #Seriea… - sportnews201 : SIS ROMA - Abby Andrews primo acquisto campionato serie A1 femminile - IlBacodaSeta : Tutto vero: Il volley Palazzolo femminile agguanta a Venezia la promozione in serie D Esplode la gioia per la promo… - gazzettamantova : Tre novità per l’AsolaRemedello, Tisci allenerà la Nardi Volta Volley serie B maschile e B1 femminile. Rodella, Mar… -