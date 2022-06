Sabrina Ghio mostra la pancia dopo il parto: “Deve importarci solo l’opinione di chi ci ama” (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha raccontato molto delle sue sofferenze ma anche tanto della sua felicità nello scoprire di essere di nuovo incinta. Tante incertezze, tanta apprensione, dopo gli aborti che hanno cambiato per sempre la sua vita. Oggi però Sabrina Ghio è mamma per la seconda volta e condivide tutta la gioia dopo la nascita della piccola Mia. Per questo vuole parlare con chi la segue con affetto, anche dell’aspetto fisico, di come si cambia dopo una seconda gravidanza. Le parole di Sabrina Ghio sui social: “Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne… In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha raccontato molto delle sue sofferenze ma anche tanto della sua felicità nello scoprire di essere di nuovo incinta. Tante incertezze, tanta apprensione,gli aborti che hanno cambiato per sempre la sua vita. Oggi peròè mamma per la seconda volta e condivide tutta la gioiala nascita della piccola Mia. Per questo vuole parlare con chi la segue con affetto, anche dell’aspetto fisico, di come si cambiauna seconda gravidanza. Le parole disui social: “Alt!!! So già cosa mi scriverete: “ma se stai già benissimo, smettila!” Oppure “vabbè la solita che vuole darci la lezione”… beh invece vorrei parlarvi come ormai faccio da anni, da amica, da confidente, da sostenitrice delle donne… In questa seconda gravidanza, tanto sognata, ...

