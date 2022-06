Route d’Occitanie 2022, seconda tappa accorciata per il caldo: si correranno solo 36 km (Di venerdì 17 giugno 2022) Le temperature elevate che stanno investendo l’Europa meridionale in questi giorni si ripercuotono anche sulla Route d’Occitanie 2022. La corsa a tappe francese, iniziata ieri con la vittoria allo sprint di Arnaud Demare, si trova a fare i conti con un divieto della prefettura che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma odierno. La frazione avrebbe dovuto prendere il via da Graulhet per poi concludersi a Rouquefort en Aveyron dopo 154,6 km, mentre secondo le ultime disposizioni si partirà da Belmont-sur-Rance, nel dipartimento dell’Aveyron, con la medesima località d’arrivo. Verranno percorsi solo 36 km, “impreziositi” dalla scalata alla Cote de Tiergues (4,3 km al 4,5%) il cui scollinamento è situato a 5 km dallo striscione del traguardo. Colpo di pistola alle 14.45, epilogo previsto intorno alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Le temperature elevate che stanno investendo l’Europa meridionale in questi giorni si ripercuotono anche sulla. La corsa a tappe francese, iniziata ieri con la vittoria allo sprint di Arnaud Demare, si trova a fare i conti con un divieto della prefettura che ha costretto gli organizzatori a modificare il programma odierno. La frazione avrebbe dovuto prendere il via da Graulhet per poi concludersi a Rouquefort en Aveyron dopo 154,6 km, mentre secondo le ultime disposizioni si partirà da Belmont-sur-Rance, nel dipartimento dell’Aveyron, con la medesima località d’arrivo. Verranno percorsi36 km, “impreziositi” dalla scalata alla Cote de Tiergues (4,3 km al 4,5%) il cui scollinamento è situato a 5 km dallo striscione del traguardo. Colpo di pistola alle 14.45, epilogo previsto intorno alle ...

