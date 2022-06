Pensioni luglio 2022: il calendario completo per ritirarle, tutte le date (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono tantissimi gli italiani in attesa del cedolino della pensione di luglio. Il motivo? Molti riceveranno il bonus di 200 euro, quindi si parla di una maxi pensione, sicuramente più ‘sostanziosa’ del solito. E ancora, ci sarà anche la quattordicesima mensilità per coloro che rispettano i requisiti, per quelli che sono titolari di un trattamento previdenziale, sia diretto che indiretto. Ma quando arriverà il pagamento? E cosa ci sarà nel prossimo cedolino? Nella pensione di luglio bonus di 200 euro e quattordicesima Nel cedolino di luglio, quindi, oltre alla pensione, verranno riconosciuti: Il bonus di 200 euro (non serve fare domanda, sarà l’Inps a valutare se il titolare della pensione rispetta o meno i requisiti) la maggiorazione sociale, cioè la quattordicesima (spetta a chi ha compiuto i 64 anni e si trova nelle condizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono tantissimi gli italiani in attesa del cedolino della pensione di. Il motivo? Molti riceveranno il bonus di 200 euro, quindi si parla di una maxi pensione, sicuramente più ‘sostanziosa’ del solito. E ancora, ci sarà anche la quattordicesima mensilità per coloro che rispettano i requisiti, per quelli che sono titolari di un trattamento previdenziale, sia diretto che indiretto. Ma quando arriverà il pagamento? E cosa ci sarà nel prossimo cedolino? Nella pensione dibonus di 200 euro e quattordicesima Nel cedolino di, quindi, oltre alla pensione, verranno riconosciuti: Il bonus di 200 euro (non serve fare domanda, sarà l’Inps a valutare se il titolare della pensione rispetta o meno i requisiti) la maggiorazione sociale, cioè la quattordicesima (spetta a chi ha compiuto i 64 anni e si trova nelle condizioni ...

