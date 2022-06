MotoGP | GP di Germania | le prove libere del Sachsenring

(Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo una settimana di pausa, lariprende le ostilità in, dove ha appena concluso le. In questo penultimo lampo prima delle ferie, la classe regina riprende il discorso di Fabio Quartararo che lotta da solo contro le case italiane. E sono proprio le marche di casa nostra a svettare in questo venerdì teutonico ma dal clima spagnolo., GP: cosa succede nelle? Splende il sole in Sassonia, ed il grande caldo sta per arrivare. Ma prima c’è una FP1 decisamente fresca, e tinta di rosso. Jack Miller e Pecco Bagnaia fanno doppietta in classifica, ma il vero vincitore del turno mattutino è Fabio Quartararo. Il francese, terzo della lista dei tempi, mette insieme un passo gara da paura, costante sul ...

Pubblicità

F1inGenerale_ : MotoGP | GP Germania, Prove Libere 2 - Bagnaia da record al Sachsenring, Quartararo 7° #F1inGenerale #MotoGP… - infoitsport : MotoGp: Ducati avanti anche nelle libere 2 in Germania, Bagnaia precede Marini e Miller - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia ha fatto la storia questo pomeriggio nella seconda prova libera del GP di Germania... #MotoGP… - pieroone74 : RT @gponedotcom: La Casa di Noale ha omologato l'inedita aerodinamica. Nelle FP1 del GP di Germania Maverick Vinales la usa su entrambe le… - sportface2016 : #MotoGP, risultati e classifica prove libere 2 GP Germania 2022: #Bagnaia il più veloce davanti a #Marini -

... in Sassonia , decimo appuntamento del Mondiale2022. Questa volta è Pecco Bagnaia a ... Questa la top - 10 al termine delle FP2 in: 1 F. BAGNAIA 1:20.018 2 L. MARINI +0.115 3 J. MILLER +...Latorna in pista sabato alle 9:50 con le FP3. La gara inè in diretta domenica alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 Il tempo di Bagnaia (...Pecco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nelle seconde prove libere del GP di Germania di MotoGP stampando il nuovo record del circuito del Sachsenring. Le condizione della pista sono migliorate ...Sachsenring, 17 giu. -(Adnkronos) – Tripletta Ducati nelle seconde libere della classe MotoGp del Gp di Germania al Sachsenring. Il più veloce è Francesco ‘Pecco’ Bagnaia in 1’20018 davanti a Luca ...