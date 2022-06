Morto Jean - Louis Trintignant | aveva 91 anni Recitò con Gassman in ' Il sorpasso'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto a 91 anni l'attore francese Jean-Louis Trintignant. Lo rende noto la sua famiglia. #ANSA - repubblica : Morto Jean-Louis Trintignant, il grande attore francese aveva 91 anni - ilpost : È morto a 91 anni l’attore francese Jean-Louis Trintignant - Maurizio62 : RT @HuffPostItalia: È morto Jean-Louis Trintignant, indimenticabile ne 'Il Sorpasso' - benny_bove : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | E' morto a 91 anni l'attore francese Jean-Louis Trintignant. Lo rende noto la sua famiglia. #ANSA -

Edoardo Tavassi, brutto infortunio all'Isola: si ritira/ Via con Mercedesz per accertamenti medici ADDIO A- LOUIS TRINTIGNANT Con 160 interpretazioni tra cinema e teatro,- Louis ...L'attore francese si è spento stamattina E'- Louis Trintignant. L'attore francese aveva 91 anni. Trintignant, come si legge sull'edizione online di Le Figaro, è deceduto stamattina. Trintignant, nato a Piolenc l'11 dicembre 1930, ...Roma, 17 giu. (askanews) - Figura chiave del cinema e del teatro francese, Jean-Louis Trintignant è morto oggi all'età di 91 anni. Lo ha annunciato la moglie Mariane Hoepfner Trintignant all'Afp trami ...Facebook Shares E’ morto Jean-Louis Trintignant. L’attore francese aveva 91 anni. Trintignant, come si legge sull’edizione online di Le Figaro, è deceduto stamattina. Trintignant, nato a Piolenc l’11 ...