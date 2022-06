Maxi-rissa in via Bolla a Milano, scattano le perquisizioni: si cercano le armi – Il video (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono scattate questa mattina le perquisizioni in via Bolla a Milano, dopo che lo scorso 10 giugno è scoppiata una Maxi-rissa tra i residenti di un condominio che si sono picchiati con spranghe e bastoni. Dalle 7 di oggi 17 giugno, decine di agenti della polizia di Stato stanno cercando in particolare nei pressi del civico numero 40 «ulteriori elementi di prova» a carico delle persone coinvolte nella rissa, cercando in particolare nella zona del parcheggio, dove è avvenuta la vicenda, e nelle pertinenze dei condomini. Nello scontro della scorsa settimana, i residenti rivendicavano di essere stati aggrediti da un gruppo di rom «che abitano abusivamente negli alloggi popolari e nei camper sotto lo stabile hanno iniziato a sgommare con le auto nel piazzale». Tre cittadini romeni, una ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono scattate questa mattina lein via, dopo che lo scorso 10 giugno è scoppiata unatra i residenti di un condominio che si sono picchiati con spranghe e bastoni. Dalle 7 di oggi 17 giugno, decine di agenti della polizia di Stato stanno cercando in particolare nei pressi del civico numero 40 «ulteriori elementi di prova» a carico delle persone coinvolte nella, cercando in particolare nella zona del parcheggio, dove è avvenuta la vicenda, e nelle pertinenze dei condomini. Nello scontro della scorsa settimana, i residenti rivendicavano di essere stati aggrediti da un gruppo di rom «che abitano abusivamente negli alloggi popolari e nei camper sotto lo stabile hanno iniziato a sgommare con le auto nel piazzale». Tre cittadini romeni, una ...

