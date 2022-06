“Ma avete visto?”. Federica Panicucci, imbarazzo a Mattino 5: costretta a scusarsi (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche Mattino 5 si avvia alla conclusione della stagione. Federica Panuicucci lo ha ricordato durante l’appuntamento di venerdì 17 giugno. Infatti la prossima settimana sarà l’ultima in cui il pubblico potrà vedere il programma su Canale 5 prima della pausa estiva: “L’appuntamento con noi è invece per lunedì mattina con la nostra ultima settimana insieme prima della pausa estiva…” La conduttrice ha anche voluto ringraziare il pubblico a casa per l’enorme affetto ricevuto in questi ultimi giorni: “Ci vediamo lunedì mattina alle 8.40 in punto…”. Mattino 5 continua a collezionare ottimi numeri dal punto di vista degli ascolti. Infatti la prima parte della puntata di giovedì 16 giugno è stata seguita da 923 mila telespettatori con il 22.14%, mentre la seconda condotta proprio da Federica Panicucci, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Anche5 si avvia alla conclusione della stagione.Panuicucci lo ha ricordato durante l’appuntamento di venerdì 17 giugno. Infatti la prossima settimana sarà l’ultima in cui il pubblico potrà vedere il programma su Canale 5 prima della pausa estiva: “L’appuntamento con noi è invece per lunedì mattina con la nostra ultima settimana insieme prima della pausa estiva…” La conduttrice ha anche voluto ringraziare il pubblico a casa per l’enorme affetto ricevuto in questi ultimi giorni: “Ci vediamo lunedì mattina alle 8.40 in punto…”.5 continua a collezionare ottimi numeri dal punto di vista degli ascolti. Infatti la prima parte della puntata di giovedì 16 giugno è stata seguita da 923 mila telespettatori con il 22.14%, mentre la seconda condotta proprio da, che ...

