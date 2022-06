Klose allenatore del SCR Altach | inizia la nuova vita del tedesco

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 giugno 2022) . Prima esperienza in panchina per lui Miroslavè ufficialmente il nuovodegli austriaci del SCR. Per lui sarà l’esordio da tecnico di una prima squadra. L’ex attaccante di Bayern Monaco e Laziocosì la sua carriera da. L'articolo proviene da Calcio News 24.