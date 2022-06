Iliad Flash 100 la nuova tariffa che tutti aspettavano | 100 GIGA e chiamate illimitate a € 7 | 99 mese

(Di venerdì 17 giugno 2022) C’è unain casae come sempre, quando si parla della compagnia telefonica francese, il pacchetto offerto è alquanto interessante. Si tratta di unache offre una serie dibyte per il traffico mobile, quindi sms e, e che è denominata100.100, 17/6/2022 – Computermagazine.itCome facilmente intuibile dal nome nell’offerta, avremo a disposizione 100byte per navigare in rete, oltre a minuti ed SMS illimitati. Il tutto alla modica cifra di 7.99 euro ogni, una promo quindi decisamente interessante in contenuti e in costi. L’offerta è attiva dalla giornata di ieri, 16 giugno 2022, e andrà avanti, salvo poi eventuali ...

Pubblicità

David_c05 : Iliad Flash 100: la nuova offerta a tempo con 100GB e tutto incluso a meno di 8? al mese - PuntoCellulare : Iliad ha lanciato questa settimana la nuova offerta Flash 100, attivabile fino al 30 giugno a meno di eventuali… - IliadItalia : @claudiamameli23 Ciao @claudiamameli23 L'offerta Flash 100 (sottoscrivibile fino al 30/06) prevede 100 GB al mese i… - IliadItalia : @dogwines Ciao @dogwines :) Puoi effettuare il cambio direttamente dalla tua Area Personale. L’ upgrade all'offerta… - bitcityit : iliad FLASH 100: un'offerta da prendere al volo!: Due settimane per la nuova FLASH 100: 100 GB in 4G, senza cap di… -

Un'offerta che viene presentata nella formuladi, per cui è limitata nel tempo e può essere sottoscritta entro il 30 giugno 2022 .100 può essere attivata online sul sitoe ...16 giugno 2022 - Torna l'offertadi: da oggi e fino al 30 giugno è disponibile la100 , 100 GB in 4G, senza cap di velocità, minuti e sms illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli a 7,99 . - Non cambiano le ...Ecco quando 16 GIU vivo X80 Pro: ecco dal vivo il top di gamma con 4 fotocamere Zeiss 16 GIU Samsung Wallet è ufficiale: un'unica app per immagazzinare carte, tessere, chiavi digitali e molto altro 16 ...Iliad ha lanciato questa settimana la nuova offerta Flash 100, attivabile fino al 30 giugno a meno di eventuali proroghe. La tariffa, che non va confusa con il piano Flash 100 che prevede traffico 5G ...