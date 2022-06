"Ho ceduto al peccato": Paolo Brosio, la confessione a luci rosse (Di venerdì 17 giugno 2022) “Castità prima del matrimonio? Papa Francesco ha ragione, ma io ho ceduto al peccato”. Lo ha rivelato Paolo Brosio, che ha invitato i giovani a seguire i dettami del Pontefice, sebbene lui non lo abbia fatto. “Chi è cattolico non può fare come gli pare e piace - ha dichiarato all'Adnkronos - Dio ci chiede delle cose e la Chiesa fa da tramite tra noi e Dio, poi uno se non condivide le cose che dice il Papa può fare quello che vuole ma non dica che è cattolico”. L'unica eccezione per Brosio è quella delle coppie prossime al matrimonio: “Se due giovani si amano veramente e sono in procinto di sposarsi e si lasciano andare una volta si possono andare a confessare con la loro guida spirituale”. Riguardo all'astinenza dal sesso, Brosio ha riconosciuto le sue mancanze: “Siamo tutti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Castità prima del matrimonio? Papa Francesco ha ragione, ma io hoal”. Lo ha rivelato, che ha invitato i giovani a seguire i dettami del Pontefice, sebbene lui non lo abbia fatto. “Chi è cattolico non può fare come gli pare e piace - ha dichiarato all'Adnkronos - Dio ci chiede delle cose e la Chiesa fa da tramite tra noi e Dio, poi uno se non condivide le cose che dice il Papa può fare quello che vuole ma non dica che è cattolico”. L'unica eccezione perè quella delle coppie prossime al matrimonio: “Se due giovani si amano veramente e sono in procinto di sposarsi e si lasciano andare una volta si possono andare a confessare con la loro guida spirituale”. Riguardo all'astinenza dal sesso,ha riconosciuto le sue mancanze: “Siamo tutti ...

