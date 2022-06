Giuseppe Russo si insedia come direttore generale della Fondazione Real Sito di Carditello (Di venerdì 17 giugno 2022) “Il presidente Luigi Nicolais e il Cda della Fondazione Real Sito di Carditello augurano buon lavoro al nuovo direttore generale, Giuseppe Russo, e al nuovo direttore tecnico, Carmine Basco”. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione. Russo, insediato nella giornata di ieri, ricoprirà l’incarico fino al 2024. Laureato in Economia, è un manager specializzato in Marketing territoriale con pluridecennale esperienza sia nel pubblico che nel privato.Tra i diversi incarichi ricoperti, ha diretto la Fondazione Idis Città della Scienza a Napoli. L’ingegnere Basco, esperto nella gestione e coordinamento di progetti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) “Il presidente Luigi Nicolais e il Cdadiaugurano buon lavoro al nuovo, e al nuovotecnico, Carmine Basco”. E’ quanto si legge in una notato nella giornata di ieri, ricoprirà l’incarico fino al 2024. Laureato in Economia, è un manager specializzato in Marketing territoriale con pluridecennale esperienza sia nel pubblico che nel privato.Tra i diversi incarichi ricoperti, ha diretto laIdis CittàScienza a Napoli. L’ingegnere Basco, esperto nella gestione e coordinamento di progetti ...

