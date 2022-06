Formula 1, GP Canada domenica 19 giugno 2022: programma, orari e dove vedere la gara in diretta tv, streaming e replica (Sky e TV8) (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto (quasi) pronto perché dopo il GP di Baku, ora la Formula 1 sta per spostarsi in Canada, sul meraviglioso tracciato di Montreal per la nona prova del Mondiale F1 del 2022. Ma quando ci sarà la gara vera e propria? E come fare per seguire (anche) le prove e le qualifiche prima di domenica 19 giugno? Com’è il circuito del GP Canada: le caratteristiche Dopo due anni, la Formula 1 torna in Canada sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, quello che si trova sull’isola di Notre Dame, molto vicino al cuore pulsante di Montreal. Il circuito è lungo 4,361m e sarà composto da 70 giri: in tutto si correranno 305,27 km, con sette frenate importanti e 14 curve. Il programma di venerdì 17, sabato 18 e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022) Tutto (quasi) pronto perché dopo il GP di Baku, ora la1 sta per spostarsi in, sul meraviglioso tracciato di Montreal per la nona prova del Mondiale F1 del. Ma quando ci sarà lavera e propria? E come fare per seguire (anche) le prove e le qualifiche prima di19? Com’è il circuito del GP: le caratteristiche Dopo due anni, la1 torna insul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, quello che si trova sull’isola di Notre Dame, molto vicino al cuore pulsante di Montreal. Il circuito è lungo 4,361m e sarà composto da 70 giri: in tutto si correranno 305,27 km, con sette frenate importanti e 14 curve. Ildi venerdì 17, sabato 18 e ...

Pubblicità

SkySportF1 : F1, GP Canada: violenta pioggia sul circuito di Montreal. E' allerta meteo. FOTO e VIDEO #SKyMotori #F1 #Formula1 - CorriereCitta : #Formula1, #GP Canada domenica 19 giugno 2022: programma, orari e dove vedere la gara in diretta tv, streaming e re… - GQitalia : Ci risiamo, domenica c'è il #GranPremio ???? #Formula1 - planetwin365ita : ?? Riflettori puntati su #CharlesLeclerc, in attesa di una reazione del team di #Maranello, e su #MaxVerstappen, det… - infoitsport : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Canada in tv -