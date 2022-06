(Di venerdì 17 giugno 2022)loro. IWarriors sono di nuovo campioni Nba. E' la 4ª volta dal 2015, la quarta per coach Kerr, Draymond Green, Klay Thompson e Andre Iguodala. La quarta per Steph Curry, ...

Fenomenali Warriors! Boston ko in gara-6, Golden State ancora campione Nba

Quello deiè stato un crescendo fino all'apoteosi di gara - 6 al TD Garden: abbracciando il Larry O'Brien Trophy, consegnato dal vice Commissioner Mark Tatum perché Adam Silver è stato ...I dueinterpreti della pallacanestro a stelle e strisce hanno conteso duramente il ... In chiusura di nottata italiana, i Golden Statehanno piegato i Dallas Mavericks tramite il ... Fenomenali Warriors! Boston ko in gara-6, Golden State ancora campione Nba Al Td Garden, di fronte a 19.156 appassionati paganti, il fenomenale cestista dell’Ohio ha fatto registrare ben 43 punti in totale, trascinando i suoi al successo sul risultato di 97-107. Playoff Nba ...Curry difende il compagno: Non arrivi al livello a cui è arrivato Klay se la tua fiducia viene scossa da un paio di partite negative.