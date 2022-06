Pubblicità

ailuuiiig : RT @0lds0ul_: Quanto è bello andare ad un concerto. Quanto è bello tornare a casa senza voce. Quanto è bello riguardare i video provando un… - lt91inmyveins : è perfetto,bellissimo,strepitoso, mozzafiato,ma anche meno.. lo avete denudato.. è un concerto,non un night club..… - Rita06729975 : Ho parlato con mia mamma della tappa in Italia, non mi vuole mandare...ho inziato a dare di matto, sembravo la 12en… - trevelyannn : Comunque, euforia post concerto un po’ placata, che ne pensiamo di questa “amica” che ha accettato ti venire al con… -

Tiscali Notizie

Le immagini arrivano dall'Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia, e sono state girate lo scorso 12 giugno durante ildella star Harry Styles. Il fan, nonostante il volo, è atterrato sulla folla sottostante, che ha attutito la caduta. Nessuno, stando agli organizzatori dell'evento, è rimasto ferito in modo ......palco i successi della loro trentennale carriera per far scatenare il pubblico con la loro... il cuisarà anticipato da un'altra delle formazioni più importanti della scena musicale ... Euforia al concerto di Harry Styles, fan precipita dall’anello più alto dello stadio: il video Le immagini arrivano dall'Ibrox Stadium di Glasgow, in Scozia, e sono state girate lo scorso 12 giugno durante il concerto della star Harry ...Scherzi, risate e abbracci l'ultimo giorno di scuola con giochi, tornei e moltissime attività organizzate dai ragazzi.