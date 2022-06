Estorsione per droga | 3 condanne

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 17 giugno 2022) Niente sconto in Cassazione per leinflitte a tre imputati dalla Corte d’Appello di Salerno: l’accusa è di tentatae lesioni nell’ambito di un giro di spaccio ditra Sarno e la provincia di Salerno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo i ricorsi di tre imputati coinvolti in un blitz effettuato dai carabinieri del comando provinciale nel 2018 su disposizione della procura salernitana. Confermate quindi le pene inflitte dalla Corte d’Appello di Salerno: a Carmen Esposito tre anni di reclusione, due anni e due mesi per Ferdinando Grazioso e un anno per Michele Molisse. Tre distinti ricorsi rigettati perchè dichiarati inammissibili dai giudici della Suprema Corte. La tentatae lesioni sono stati commessi in danno di un debitore di somme di denaro ricavate dalla gestione ...