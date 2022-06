Dylan Dog irrompe nel duello tra Meloni e Letta

Leggi su agi

(Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Nel lungofra Giorgiaed EnricoDog. A chiamarlo in causa, pur senza suonare il 'campanello urlante' di Craven Road e' il segretario dem. Si tratta di un nuovo capitolo botta e risposta fra i due leader premiati alle Comunali, cominciato con il comizio diin Andalusia, davanti ai militanti dell'estrema destra di Vox. In quell'occasioneha illustrato per punti il suo programma per i conservatori europei. Programma cherilancia su Twitter con una 'card' indirizzata proprio al leader dem: "Penserò a costruire una proposta di futuro che è l'opposto dei Sì e dei No detti da Giorgiain Andalusia", sono le parole diriportata dalla card di Fratelli ...