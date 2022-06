Due veterani dell’esercito Usa fatti prigionieri dai russi a Kharkiv: erano partiti volontari al fianco degli ucraini. Diffusa una loro foto (Di venerdì 17 giugno 2022) Due volontari americani sono stati catturati dall’esercito russo in Ucraina, vicino Kharkiv. Si tratta di Alexander J. Drueke, 39 anni, e di Andy Tay Huynh, 27, due veterani dell’esercito Usa originari dell’Alabama, che erano partiti per aiutare le forze di Kiev (Drueke ha combattuto in Iraq). Sono stati fatti prigionieri la scorsa settimana alla periferia della città, la seconda più grande dell’Ucraina, vicino al confine russo: la Cnn ha pubblicato una foto che mostra i due con le mani apparentemente legate dietro la schiena. Giovedì il Dipartimento di Stato – tramite il portavoce Ned Price – ha detto di avere notizia di un terzo connazionale volontario nel Paese scomparso “nelle recenti settimane”: secondo i media ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Dueamericani sono stati catturati dall’esercito russo in Ucraina, vicino. Si tratta di Alexander J. Drueke, 39 anni, e di Andy Tay Huynh, 27, dueUsa originari dell’Alabama, cheper aiutare le forze di Kiev (Drueke ha combattuto in Iraq). Sono statila scorsa settimana alla periferia della città, la seconda più grande dell’Ucraina, vicino al confine russo: la Cnn ha pubblicato unache mostra i due con le mani apparentemente legate dietro la schiena. Giovedì il Dipartimento di Stato – tramite il portavoce Ned Price – ha detto di avere notizia di un terzo connazionaleo nel Paese scomparso “nelle recenti settimane”: secondo i media ...

