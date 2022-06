Cyber attacco alla Russia: gli hacker fanno slittare il discorso di Putin al Forum di San Pietroburgo (Di venerdì 17 giugno 2022) È slittato di un’ora l’atteso discorso di Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo a causa di un imponente Cyber attacco. A comunicarlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando di «massicci attacchi informatici» e aggiungendo che i tecnici si sono immediatamente messi al lavoro per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo. Il discorso di Putin slitta per un Cyber attacco alla Russia «Abbiamo bisogno di 30-40 minuti per ripristinare il database», ha affermato Peskov, aggiungendo che «in considerazione di ciò, il presidente Putin ha deciso di posticipare il suo discorso di un’ora». Il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) È slittato di un’ora l’attesodi Vladimiraleconomico internazionale di Sana causa di un imponente. A comunicarlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, parlando di «massicci attacchi informatici» e aggiungendo che i tecnici si sono immediatamente messi al lavoro per riparare il sistema, ma ci vorrà del tempo. Ildislitta per un«Abbiamo bisogno di 30-40 minuti per ripristinare il database», ha affermato Peskov, aggiungendo che «in considerazione di ciò, il presidenteha deciso di posticipare il suodi un’ora». Il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Slitta il discorso di Putin a causa di un cyber-attacco. Macron: nessuna pace se l'obiettivo è 'schiaccia… - SecolodItalia1 : Cyber attacco alla Russia: gli hacker fanno slittare il discorso di Putin al Forum di San Pietroburgo… - webhosting24it : ? Che cos’è un cyber-attacco? Con il termine cyber-attacchi ci riferiamo a qualsiasi tipo di manovra che ha la fin… - analistapercaso : Slitta discorso di Putin per un cyber-attacco. Macron: 'Non si deve schiacciare la Russia'. - serenel14278447 : Slitta discorso di Putin per un cyber-attacco Macron: 'Non si deve schiacciare la Russia' Bipolare? -