Creme antietà | sono davvero così efficaci?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 giugno 2022) A partire dai 25-30 anni la pelle inizia a presentare i primi inevitabili segni di invecchiamento. Pertanto, oltre a una buona idratazione, necessita di prodotti espressamente indicati per combattere i segni del tempo in base ai diversi tipi di pelle. Mentre la pelle della prima giovinezza richiede solo l’applicazione di prodotti a base idratante, magari arricchiti con filtri solari che preservano dai danni causati dai raggi UV, poi le esigenze cambiano con l’incidenza degli anni. E non è solo una questione di età. Una pelle tendenzialmente grassa, anche se è causa di non pochi problemi in età adolescenziale, è quella che si difende meglio dall’insulto del tempo meglio di quanto possa fare una pelle normale o secca. Cosai prodotti anti-età I prodottirappresentati da tutta una gamma digiorno e ...