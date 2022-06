Così Draghi ha convinto Macron e Scholz sull’Ucraina nella Ue: la cena all’Eliseo, l’incontro in treno (Di venerdì 17 giugno 2022) Durante il viaggio notturno il premier ha esortato all’urgenza di una scelta rapida e fortemente politica. Il nodo del grano: «Serve l’Onu per sbloccare i porti, lavoriamo a questo» Leggi su corriere (Di venerdì 17 giugno 2022) Durante il viaggio notturno il premier ha esortato all’urgenza di una scelta rapida e fortemente politica. Il nodo del grano: «Serve l’Onu per sbloccare i porti, lavoriamo a questo»

Pubblicità

SkyTG24 : L'ex presidente russo #Medvedev ha così insultato i leader dell'Unione europea in visita a Kiev:… - Agenzia_Ansa : 'Necessarie due settimane per sminare i porti. Occorre creare corridoi per il trasporto sicuro per il grano ed evit… - AngeloCiocca : 'Se non ci fosse Draghi ora lo spread sarebbe più alto' così Enrico Letta a Di Martedì su La7. Peccato che da quand… - VincenzaSMF : RT @ManlioSai: @tempoweb ?? Draghi tuona? così spavaldo e certo dell'efficacia delle (anche) sue sanzioni dovrebbe ridergli in faccia...dice… - Relycat16 : RT @Dissidente62: Buongiorno e buon Venere, oggi spassionatamente , ma in simpatia , Draghi , MAVAFFANCULO VA ! MA COSÌ PROPRIO IN SIMPATI… -