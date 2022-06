Come e perché Merkel potrebbe mediare con Putin sull’Ucraina

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 17 giugno 2022) Angelascendere in campo e tentare diper far cessare il conflitto ucraino. L’ex cancelliera tedesca non ha escluso, in un futuro non meglio specificato, un suo possibile coinvolgimento, in uno sforzo diplomatico volto a porre fine alla guerra in Ucraina. In futuro, però. Non adesso, visto che “la questione al momento InsideOver.