Aumentare stipendi e pensioni, prima che sia troppo tardi! (Di venerdì 17 giugno 2022) Le attuali retribuzioni da lavoro dipendente non permettono alle persone di vivere con dignità e decoro. Pertanto è urgente un intervento del governo che aumenti i netti in busta paga, a partire dagli stipendi più bassi per adeguarli al caro vita. Bisogna adeguare gli stipendi e le pensioni all’inflazione o rischiamo una bomba sociale! Ma Leggi su freeskipper (Di venerdì 17 giugno 2022) Le attuali retribuzioni da lavoro dipendente non permettono alle persone di vivere con dignità e decoro. Pertanto è urgente un intervento del governo che aumenti i netti in busta paga, a partire daglipiù bassi per adeguarli al caro vita. Bisogna adeguare glie leall’inflazione o rischiamo una bomba sociale! Ma

Pubblicità

borghi_claudio : Cari miei. La via d'uscita è solo una. Aumentare urgentemente tutti gli stipendi indicizzandoli all'inflazione e an… - RaffaeleFor : RT @borghi_claudio: Cari miei. La via d'uscita è solo una. Aumentare urgentemente tutti gli stipendi indicizzandoli all'inflazione e antici… - capand69 : RT @borghi_claudio: Cari miei. La via d'uscita è solo una. Aumentare urgentemente tutti gli stipendi indicizzandoli all'inflazione e antici… - sarahross71 : RT @borghi_claudio: Cari miei. La via d'uscita è solo una. Aumentare urgentemente tutti gli stipendi indicizzandoli all'inflazione e antici… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @borghi_claudio: Cari miei. La via d'uscita è solo una. Aumentare urgentemente tutti gli stipendi indicizzandoli all'inflazione e antici… -