Anticipazioni Sei Sorelle | la puntata di oggi 17 Giugno

La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei Sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un'epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle Sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle fami Germán scopre che Carolina sta cospirando contro le Sorelle Silva. Jesús chiede a Don Ricardo più soldiin cambio del silenzio. Per ingelosire sua sorella Diana e ottenere in esclusiva le attenzioni di Salvador, Elisa pensa di servirsi della bellezza di Victoria. Intanto, alla fabbrica uno sfortunato incidente durante la fase di tinteggiatura rovina una partita di ...

