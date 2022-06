Agostinelli sul Napoli | ' ' L’allenatore ha dimostrato che Insigne e Mertens non gli servono | mentre Osimhen e Koulibaly si' '

(Di venerdì 17 giugno 2022): ''Ilparte da una grande base, se si tengono i migliori giocatori basta poco per puntare a qualcosa di importante'' A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea, allenatore. Queste le sue parole: “La cosa più importante è che la società faccia una squadra competitiva, al tifoso interessa questo. -afferma- Ilparte da una grande base, se si tengono i migliori giocatori basta poco per puntare a qualcosa di importante. Ildei 91 punti poteva giocarsi lo Scudetto senza pensare agli altri. Quella squadra perfetta, a Firenze non lo fu. Prima di quella partita è stata una squadra straordinaria. -prosegue- Se si pensa sempre a quello si sbaglia, perché bisogna andare avanti. Io ...

Pubblicità

Il vicino Ponte di Castruccio e il ponte sospeso (torrente Lima), l'affioramento medievale ...canto (a cura di Claudia Tellini e Nicola Vernuccio) ballo swing e Tap (a cura di Eva). Ai ...tema, in conclusione, del 'pd dialogante',fa finta di non sapere (o forse non ricorda) che si tratta di ex democratici cui il PD Nazionale ha restituito la tessera proprio in ragione ...“Il Napoli con Gattuso ha portato un trofeo a casa. Ha mantenuto un livello alto e ci si aspetta un salto di qualità che non può avvenire se non si vuole andare a rischiare. Il Napoli continua ad oper ...Scrive Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Pd: "Le eccentriche riflessioni del sindaco Agostinelli, segretario del movimento politico locale, Noi di centro, sono spesso divertenti. Talora pe ...