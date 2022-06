“Accogliamo la proposta dell’Onu” Cos’ha detto Putin sul grano

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 17 giugno 2022) Hamolte cose Vladimiral Forum di San Pietroburgo. Ha parlato dell’economia russa, delle sanzioni, della guerra in Donbass e dell’ordine mondiale che “non sarà più come prima”. Ha accusato l’Ue di essere succube degli Usa. Ha fatto delle aperture sull’esportazione delucraino. Ha analizzato la situazione globale. Per capire cosa abbia in mente lo Zar, pensiamo che possa essere utile leggere integralmente il suo discorso di oggi. Che, possa piacere o meno, resterà comunque nella storia. ——- Cari amici, colleghi! Saluto i partecipanti e gli ospiti del XXV anniversario del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Si svolge in un momento difficile per l’intera comunità mondiale, in cui l’economia, i mercati e gli stessi principi del sistema economico globale sono sotto attacco. Molti legami commerciali, ...