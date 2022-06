?? – Trasferimenti | Le Havre negozia con Luka Elsner

Leggi su justcalcio

Pur trovandosi in una situazione di probabile cessione del club nelle prossime settimane, Lepotrebbe presto anche cambiare allenatore. Resta da chiarire la situazione di Paul Le Guen, sotto contratto fino al 2023, ma tutto fa pensare che il tecnico normanno non sarà sulla panchina dell'HAC per la quarta stagione consecutiva. Come rivelato da Il gruppo, è in fase di finalizzazione un accordo con un acquirente nordamericano. Mathieu Bodmer dovrebbe far parte di questa nuova squadra dirigenziale e avrebbe fatto campagna per la nomina di, allenatore che l'ex centrocampista (39) ha conosciuto ad Amiens durante la stagione 2019-2020. Le due parti hanno avviato le trattative nei giorni scorsi. Il tecnico sloveno ...