V Beauty: la skincare è una questione intima (Di giovedì 16 giugno 2022) Eppure, un argomento come il benessere intimo sembra essere ancora un tabù. Lo è certamente per il 18,1% delle donne italiane che, secondo una survey condotta dall'azienda Beauty tech Eco Bio Boutique, sembra non abbia mai sentito parlare di V Beauty. O, banalmente, di skincare intima. Certo, perché esiste un modo corretto di prendersi cura delle nostre parti intime e non solo nel post depilazione. Il benessere della vulva, infatti, è sempre più al centro dell'attenzione, specialmente se associato alla cura del corpo. La routine idratante dopo la doccia, infatti, potrebbe presto includere maschere, sieri e creme per la zona inguinale. E, per un vero momento di benessere, magari anche un breve incontro con il vibratore. D'altra parte, una volta superati i tabù, non è difficile capire che la vulva è, a tutti gli effetti, ...

