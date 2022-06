Ultime Notizie – La 1000 Miglia verso Roma (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo le prove della mattinata le auto hanno raggiunto Passignano sul Trasimeno per la pausa pranzo vista lago. Il lunch break a base di specialità tipiche del territorio umbro ha rigenerato i piloti al termine di una sessione impegnativa, resa ancor più ardua dalle temperature estive che stanno accompagnando la 1000 Miglia 2022. Al termine di un tratto di gara impegnativo i volti dei piloti si sono dipinti di stupore all’arrivo a Passignano. “È stata una mattinata fantastica – racconta il tedesco Jonas Haentjes, pilota dell’equipaggio numero 10 su una O.M. 665 SS MM Superba 2200 . Come al solito San Marino non ha tradito le aspettative ma è stata soprattutto Passignano a colpirmi. La vedo per la prima volta, non conoscevo il lago Trasimeno e sono rimasto veramente impressionato”. Dopo la sosta per il pranzo, i concorrenti sono ripartiti alla volta di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo le prove della mattinata le auto hanno raggiunto Passignano sul Trasimeno per la pausa pranzo vista lago. Il lunch break a base di specialità tipiche del territorio umbro ha rigenerato i piloti al termine di una sessione impegnativa, resa ancor più ardua dalle temperature estive che stanno accompagnando la2022. Al termine di un tratto di gara impegnativo i volti dei piloti si sono dipinti di stupore all’arrivo a Passignano. “È stata una mattinata fantastica – racconta il tedesco Jonas Haentjes, pilota dell’equipaggio numero 10 su una O.M. 665 SS MM Superba 2200 . Come al solito San Marino non ha tradito le aspettative ma è stata soprattutto Passignano a colpirmi. La vedo per la prima volta, non conoscevo il lago Trasimeno e sono rimasto veramente impressionato”. Dopo la sosta per il pranzo, i concorrenti sono ripartiti alla volta di ...

