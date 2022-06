Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 5 438 contagi e 7 morti A Milano 1 016 casi

(Di giovedì 16 giugno 2022) Sono 5.438 i nuovida coronavirus registrati, 16 giugno, ine 7 i, portando così a 40.698 il totale di vittime da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 29.812 mentre il rapporto positivi/test si attesta al 18,2%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 18 (-1) mentre aumentano quelli nei reparti ordinari: sono 505 (+12). Sono 2.096 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle24 ore, di cui 1.016 acittà. Lo comunica Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 348 nuovi, a Brescia 596, a Como 275, a Cremona 165, a Lecco 246, a Lodi 94, a Mantova 214, in provincia di Monza e Brianza 573, a Pavia 312, a ...

In sella a una city bike , un modello Bianchi nera, se n'è andato da casa, a Cusinati di Tezze sul Brenta (Vicenza) , domenica sera 12 giugno, verso le 20 di sera, e non ha più dato. Sui ...Nelletre sedute il prezzo del gas è cresciuto di quasi il 70%. Aspettiamoci bollette più salate. SECONDO EFFETTO: ENERGIA RAZIONATA Non è ancora così, ma potremmo arrivarci presto se il ... Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.573 nuovi casi e 64 morti Sono 2.096 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 1.016 a Milano città. Lo comunica Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde ...I guariti nelle ultime 24 ore sono 432. In isolamento domiciliare ci sono 6002 persone, 403 più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 478 dosi di vaccino.