Traffico Roma del 16-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare 3 La Bufalotta e la Nomentana mentre per un veicolo in fiamme nei pressi dello svincolo per code medici provoca coda in carreggiata esterna tra Latisana e la via del Mare brevi Code in carreggiata in prossimità dell’incidente poco lontano si sta in coda anche sulla-fiumicino nelle due direzioni per un incidente avvenuto sul viadotto della Magliana code Dunque in direzione centro partire da Parco dei Medici e Verso il raccordo dallo svincolo per la Cristoforo Colombo oggi nella capitale arriverà la storica Millemiglia le auto d’epoca attraverseranno Villa Borghese per poi trasferirsi in via Veneto travestimenti evento e smontaggio delle strutture via Veneto è chiusa tra Porta Pinciana e via ...