Sono 10 milioni gli utenti Facebook caduti in una truffa Messenger (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è una truffa Messenger classificabile come scam che ha avuto un successo enorme facendo cadere in trappola ben 10 milioni di utenti Facebook negli scorsi mesi. Si tratta di un messaggio di phishing molto ben fatto che inganna la vittima costringendo gli utenti a consegnare le credenziali del proprio account. Si tratta di una truffa che – secondo un rapporto stilato in merito – risulta essere ancora attiva conducendo gli utenti verso una falsa pagina di login Facebook. Le vittime si trovano a inviare le proprie credenziali e – secondo una stima che non è stata direttamente confermata – le vittime Sono quasi 10 milioni e hanno permesso di guadagnare moltissimi soldi a chi c’è dietro. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) C’è unaclassificabile come scam che ha avuto un successo enorme facendo cadere in trappola ben 10dinegli scorsi mesi. Si tratta di un messaggio di phishing molto ben fatto che inganna la vittima costringendo glia consegnare le credenziali del proprio account. Si tratta di unache – secondo un rapporto stilato in merito – risulta essere ancora attiva conducendo gliverso una falsa pagina di login. Le vittime si trovano a inviare le proprie credenziali e – secondo una stima che non è stata direttamente confermata – le vittimequasi 10e hanno permesso di guadagnare moltissimi soldi a chi c’è dietro. LEGGI ANCHE ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : In Italia 5,6 milioni di persone sono in 'povertà assoluta'. Rapporto Istat: nel 2021 il livello resta sui massimi… - fattoquotidiano : Gli italiani in povertà assoluta restano ai massimi: sono 5,6 milioni, di cui 1,4 minori. Le famiglie giovani soffr… - ignaziocorrao : Istat: 1,9 milioni di famiglie italiane in povertà assoluta. Il picco al Sud, i minori sono 1,4 milioni. Pensate se… - Tucoramires1 : @GreenMidnight1 @elliott_il Non avrebbereo avuto un futuro a prescindere. Avrebbero venduto Lattaio e comprato Scag… - gattocattivo1 : @Corriere Spera che non le chieda più i 10 milioni? Ma no, sono io che penso male! -