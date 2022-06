Scuola, nel Lazio si torna in classe il 15 settembre (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – La Regione Lazio ha approvato il calendario scolastico 2022-2023. Le lezioni – dalla Scuola primaria alla Scuola secondaria di primo e secondo grado – inizieranno giovedì 15 settembre 2022 e si concluderanno giovedì 8 giugno 2023, per garantire 206 giorni di lezione. Le scuole dell’infanzia potranno, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, mentre la chiusura è fissata a venerdì 30 giugno 2023. “La Scuola riparte il 15 settembre con la consapevolezza del grande lavoro fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei contagi del Covid-19. Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti dell’esperienza ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – La Regioneha approvato il calendario scolastico 2022-2023. Le lezioni – dallaprimaria allasecondaria di primo e secondo grado – inizieranno giovedì 152022 e si concluderanno giovedì 8 giugno 2023, per garantire 206 giorni di lezione. Le scuole dell’infanzia potranno, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura, mentre la chiusura è fissata a venerdì 30 giugno 2023. “Lariparte il 15con la consapevolezza del grande lavoro fatto in questo ultimo anno che ci ha consentito di garantire ai nostri studenti un livello di sicurezza elevato grazie all’impegno di tutti nella gestione dei contagi del Covid-19. Ci prepariamo a questo nuovo anno scolastico con grande fiducia, forti dell’esperienza ...

