Schira sul mercato delle romane | “Vi dico tutto su Aouar | Milinkovic Savic e Luis Alberto”

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. La Roma di Mourinho sta ingaggiando calciatori d'esperienza: tuttavia è finito nel mirino dei giallorossi anche Aouar, giusto? "La Roma è pronto a chiudere l'affare Frattesi, anche Celik del Lilla è molto vicino al club giallorosso. Il centrocampista francese, tuttavia, è solo un'idea. Con l'ufficialità di Matic e questi colpi in chiusura, la Roma entra di prepotenza nella lotta Champions, Mourinho può centrare questo obiettivo". E il mercato della Lazio? "La Lazio è sempre stata molto lenta nelle trattative di mercato, anche se alla fine ...

