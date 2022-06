Sapete l’ultima della Ue? FdI e Lega nella “black list” dei «movimenti violenti di estrema destra» (Di giovedì 16 giugno 2022) “All’armi son fascisti“. Eh sì, tutto si potrà dell’Europa (intesa come Ue) tranne che ignori la parolina magica con cui evocare un pericolo grave ed incombente. Soprattutto quando – come nel caso denunciato da Libero – la “ricerca” a base dell’allarme è in realtà un elenco di luoghi comuni impastato di pregiudizio politico. Non vi è altro modo per definire il sedicente studio sull’«Estremismo di destra nell’Ue», commissionato dalla Commissione Libe per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Un tomo di 170 pagine a mo’ di radiografia delle destre radicali europee al fine di riconoscerne «le caratteristiche distintive e le azioni violente perpetrate». L’obiettivo ricorda da vicino lo slogan della campagna anti-Aids degli anni ’80: «Se lo conosci, lo eviti». Appunto. Così un report commissionato dall’Unione Europea Non ci sarebbe nulla di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) “All’armi son fascisti“. Eh sì, tutto si potrà dell’Europa (intesa come Ue) tranne che ignori la parolina magica con cui evocare un pericolo grave ed incombente. Soprattutto quando – come nel caso denunciato da Libero – la “ricerca” a base dell’allarme è in realtà un elenco di luoghi comuni impastato di pregiudizio politico. Non vi è altro modo per definire il sedicente studio sull’«Estremismo dinell’Ue», commissionato dalla Commissione Libe per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Un tomo di 170 pagine a mo’ di radiografia delle destre radicali europee al fine di riconoscerne «le caratteristiche distintive e le azioni violente perpetrate». L’obiettivo ricorda da vicino lo slogancampagna anti-Aids degli anni ’80: «Se lo conosci, lo eviti». Appunto. Così un report commissionato dall’Unione Europea Non ci sarebbe nulla di ...

