Rapper accoltellato nella notte | grave Simba La Rue Baby Touché | io non c' entro

(Di giovedì 16 giugno 2022) È ricoverato in prognosi riservata perché ferito in un agguato la scorsanel Bergamasco, ma non sarebbe in pericolo di vita, ilLa Rue , all’anagrafe Mohamed Lamine Saida , 23 anni...

Pubblicità

leggoit : Rapper Simba La Rue accoltellato - bizcommunityit : Il rapper Simba La Rue è stato accoltellato - leggoit : #Bergamo Il rapper Simba La Rue accoltellato per strada: sui social ipotesi vendetta - rep_milano : Rapper Simba La rue accoltellato, il 'rivale' Baby Touché: 'Faccio musica, non faccio la guerra' - infoitinterno : Accoltellato nella Bergamasca il rapper Simba La Rue: sui social l’ipotesi della vendetta -

Leggi anche > Sangue al Giubileo di Platino, ilHypoe ucciso ad una festa. Aveva 39 anni Baby Touche però si chiama fuori da quanto accaduto la notte scorsa. 'Io faccio musica, ...Nei giorni scorsi anche un altro, il padovano Baby Touché, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi, a Milano, che lo hanno caricato su un'auto e picchiato per ore mentre veniva filmato. Uno ..."Siamo serie": Supernature, Macchiaioli - Una pittura rivoluzionaria, The O.C. Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...È ricoverato in prognosi riservata perché ferito in un agguato la scorsa notte nel Bergamasco, ma non sarebbe in pericolo di vita, il rapper Simba La Rue, all’anagrafe Mohamed Lamine Saida ...