Quinta tappa Giro Svizzera 2022 | Vlaslov si prende la vittoria e la maglia

Pubblicità

Eurosport_IT : LA BLACK MOUNTAIN È ITALIANA! ?????? Elisa Longo Borghini conquista la quinta tappa del Women's Tour! ?????????… - sportface2016 : #GirodiSvizzera, la classifica generale aggiornata dopo la quinta tappa: #Vlasov nuovo leader - Fanta_Cycling : Riepiloghiamo cosa è successo oggi al Giro di #Svizzera. Tante notizie tra ritiri, crisi e la vittoria del favorito… - Stronza : #Vlasov ha vinto la quinta tappa del #TourDeSuisse ???????? - sportface2016 : #GirodiSvizzera, risultati e ordine di arrivo quinta tappa: una super volata premia #Vlasov -

Continua la grande stagione della Bora - hansgrohe e soprattutto di Vlasov. Il russo infatti, già quattro vittorie in stagione, ha dettato legge anche nellaselettivadel Giro di Svizzera, corsa che oggi, lungo un circuito molto esigente, ha visto salire in cattedra gli uomini più in forma del lotto. Questi alla fine sono arrivati a giocarsi ...La classifica generale del Giro di Svizzera 2022 aggiornata dopo la, la frazione di 193 km da Ambri a Novazzano. Grazie alla vittoria in volata, il russo Aleksandr Vlasov diventa il nuovo leader della classifica. Alle sue spalle inseguono Fuglsang e ...Nella quinta frazione della corsa elvetica, il russo della Bora-hangrohe ha regolato allo sprint il gruppetto dei big.Dopo la quinta tappa, partita da Busca alle 12.30, è ancora in testa alla classifica il britannico Leo Hayter A trionfare nella tappa Busca-Peveragno, la numero 5 del Giro d'Italia U23, è Gil Gelders ...