Perché ci asteniamo Giustizia | Renzi piccona la riforma Cartabia | maggioranza a pezzi

(Di giovedì 16 giugno 2022) "Non voteremo contro, ci, perchè lanon fa danni rispetto alle scelte del passato, è unapiù inutile che dannosa", le parole del leader di Italia Vivanelle dichiarazioni di voto al Senato sulladella.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

