Ora l’Arabia Saudita se la prende con i giocattoli colorati: “Incoraggiano i bambini all’omosessualità” (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Niente più giocattoli colorati in Arabia Saudita. Per la precisione, niente giochi dai colori arcobaleno (ma poco cambia) come riporta Tgcom24. Arabia Saudita, i sequestri dei giocattoli colorati d’arcobaleno Insomma, in Arabia Saudita si sequestrano giocattoli colorati. E anche vestiti colorati, ovviamente d’arcobaleno. Il motivo è comunicato in modo diretto quanto bizzarro: il presunto incoraggiamento all’omosessualità. La notizia, riportata anche dalla Bbc, mette in secna il ministero del commercio sulla televisione nazionale. Il servizio di Al-Ekhbariya mostra esattamente funzionari del ministero del Commercio che raccolgono una serie di articoli dai negozi della capitale Riad. Tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu – Niente piùin Arabia. Per la precisione, niente giochi dai colori arcobaleno (ma poco cambia) come riporta Tgcom24. Arabia, i sequestri deid’arcobaleno Insomma, in Arabiasi sequestrano. E anche vestiti, ovviamente d’arcobaleno. Il motivo è comunicato in modo diretto quanto bizzarro: il presunto incoraggiamento. La notizia, riportata anche dalla Bbc, mette in secna il ministero del commercio sulla televisione nazionale. Il servizio di Al-Ekhbariya mostra esattamente funzionari del ministero del Commercio che raccolgono una serie di articoli dai negozi della capitale Riad. Tra ...

