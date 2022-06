Napoli: dal 28 al 30 giugno a Palazzo Reale la kermesse 'Artis Suavitas Civitas' (Di giovedì 16 giugno 2022) Napoli, 16 giu. (Labitalia) - Tre giorni: 28, 29 e 30 giugno 2022, una full immersion tra eccellenze internazionali del mondo delle arti, della cultura e dell'imprenditoria. Tre giornate ricche di incontri, iniziative ed eventi totalmente gratuiti, con unico grande obiettivo: favorire il dialogo intergenerazionale su tematiche di attualità, in uno dei luoghi più suggestivi della città di Napoli, ovvero Palazzo Reale. Tutto questo è molto altro ancora è 'Artis Suavitas Civitas', il progetto culturale ideato e organizzato dall'Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta dall'Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022), 16 giu. (Labitalia) - Tre giorni: 28, 29 e 302022, una full immersion tra eccellenze internazionali del mondo delle arti, della cultura e dell'imprenditoria. Tre giornate ricche di incontri, iniziative ed eventi totalmente gratuiti, con unico grande obiettivo: favorire il dialogo intergenerazionale su tematiche di attualità, in uno dei luoghi più suggestivi della città di, ovvero. Tutto questo è molto altro ancora è '', il progetto culturale ideato e organizzato dall'AssociazioneAps, presieduta dall'Avv. Antonio Larizza, con il Patrocinio del ministero della Cultura, della Regione Campania, della Città Metropolitana di, ...

