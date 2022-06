(Di giovedì 16 giugno 2022) Violenza a, in zona, regno dellanotturna. I Carabinieri della Compagniahanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di, nei confronti di 2 persone. I fatti risalgono alla notte del 29 gennaio scorso. Quando, in due distinte occasioni, sono state commesse rapine ai danni di giovani. Che avevano trascorso la serata nel rione trasteverino., la denuncia di unIn particolare, un, 30enne, aveva presentato una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri diPorta Portese. Raccontando che, alle 4,30 circa, all’interno del bus della linea 8, all’altezza della fermata di piazza Sidney Sonnino, era ...

SecolodItalia1 : Movida a Roma, arrestati a Trastevere due immigrati. Preso a calci e rapinato un egiziano - ilfaroonline : Movida violenta a Roma, giovani vittime di rapine: 2 arresti - TuttoSuRoma : #Roma, arrestato #ladro di biciclette a Trastevere durante la movida - Lazio_TV : ROMA: MOVIDA, I CONTROLLI DEI CARABINIERI - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, arrestato ladro di biciclette a Trastevere durante la movida -

Domani (oggi per chi legge) sarò aper chiedere di inserire altri 500milioni di euro per Fano. ... Questa è la visione di Matteo Ricci sul tema della sicurezza e: "Finchè sarò sindaco io, il ...... rese alla Dda dinel corso di diversi interrogatori, di alcuni collaboratori di giustizia in ... avrebbero posto in essere fino alla scorsa estate nella zona della cosiddetta, nel centro ...Roma – I Carabinieri della Compagnia Trastevere hanno dato ... esaminando ulteriori episodi delittuosi perpetrati durante la movida, sono stati riconosciuti anche quali autori di una rapina perpetrata ...L’eco della movida universitaria non pare essere gradito ai Carabinieri della compagnia di Roma Parioli: questi ultimi, infatti, hanno proposto al Municipio la chiusura di ben nove bar, pub e altri ...