Mosca minaccia la Moldavia | ' L' Occidente la vuole trasformare in una seconda Ucraina'

Corriere : Gas, la Russia continua a tagliare: - 35% verso l’Italia. Mosca minaccia lo «stop totale» a Nord Stream 1 - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La minaccia di Mosca: il flusso di gas dal Nord Stream 1 potrebbe interrompersi #ANSA - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Russia Il flusso di #gas dal #NordStream1 potrebbe interrompersi per problem… - Majden3 : RT @OttobreInfo: 'La Russia ha avvertito che i flussi di gas verso l'Europa attraverso il Nord Stream 1 potrebbero essere sospesi, dopo i p… - emiliobolles : RT @OttobreInfo: 'La Russia ha avvertito che i flussi di gas verso l'Europa attraverso il Nord Stream 1 potrebbero essere sospesi, dopo i p… -

Orachiaramente la Moldavia e Chisinau potrebbe fare la fine di Kiev, visto che Putin non vuole che il paese entri nell' Unione Europea . L'Occidente "sta chiaramente cercando di fare della ...Ladella Russia è contro tutta l'Europa". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ... sottolineando che da quando questo territorio è sotto il controllo dila "situazione si è ...L’Occidente «sta chiaramente cercando di fare della Moldavia una seconda Ucraina» minandone la stabilità. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ntv.16 giugno 2022 a. a. a. Potrebbero presto essere sospesi i flussi di gas verso l'Europa attraverso il Nord Stream 1. E che non ci siano soluzioni al problema tecnico del Nord Stream è stato confermato ...