Minacce da brividi alla compagna ' La polizia? Ti ammazzo lo stesso' - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 16 giugno 2022) Laè intervenuta per sedare una lite familiare in zona dei Lecci L'ha minacciata pesantemente più e più volte davanti agli agenti dellaintervenuti per sedare una lite fra conviventi. "...

Nazione_Prato : Minacce da brividi alla compagna 'La polizia? Ti ammazzo lo stesso' -

LA NAZIONE

ha raccontato di diversi episodi avvenuti in passato di violenza fisica e ha detto anche di aver subito dello stesso tenore di ieri l'altro. Episodi pregressi per i quali la cinquantenne non Minacce da brividi alla compagna "La polizia Ti ammazzo lo stesso" Prato, 16 giugno 2022 - L'ha minacciata pesantemente più e più volte davanti agli agenti della polizia intervenuti per sedare una lite fra conviventi. "Quando se ne sono andati via (i poliziotti, ndr) ...Ha spiegato di non avere mai denunciato le violenze dell'ex marito per una sorta di vergogna. Fino a quando ha dovuto assistere a una scena che a qualsiasi madre metterebbe i brividi: il figlio di 6 a ...