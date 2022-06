Le invisibili del ciclo. La storia di Lucie, affetta da disturbo disforico premestruale: «Senza diagnosi per 10 anni» (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando Lucie ha cominciato a vedere la vita che aveva sempre amato crollare a poco a poco è stato difficile non pensare che la causa di tutto fosse lei. Quei cinque giorni al mese – in cui la sua mente e il suo corpo la costringevano a entrare in un mondo parallelo fatto di pianti disperati, atti violenti, disconnessione cerebrale – con il passare del tempo sono diventati dieci, poi quindici, poi venti, fino a occupare la maggior parte della sua esistenza, è stato drammatico vedere negli occhi dei medici lo stesso disorientamento da cui lei cercava di scappare. disturbo disforico premestruale (PMDD): dopo circa 10 anni di dolore fisico e psicologico, Lucie è riuscita a dare un nome a quello che le stava succedendo. «E non si tratta di un semplice mal di pancia come molti, alcuni ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Quandoha cominciato a vedere la vita che aveva sempre amato crollare a poco a poco è stato difficile non pensare che la causa di tutto fosse lei. Quei cinque giorni al mese – in cui la sua mente e il suo corpo la costringevano a entrare in un mondo parallelo fatto di pianti disperati, atti violenti, disconnessione cerebrale – con il passare del tempo sono diventati dieci, poi quindici, poi venti, fino a occupare la maggior parte della sua esistenza, è stato drammatico vedere negli occhi dei medici lo stesso disorientamento da cui lei cercava di scappare.(PMDD): dopo circa 10di dolore fisico e psicologico,è riuscita a dare un nome a quello che le stava succedendo. «E non si tratta di un semplice mal di pancia come molti, alcuni ...

Pubblicità

eurodeputatipd : RT @ale_moretti: A Bruxelles l’audizione del Rappresentante delle Nazioni Unite per l’Afghanistan Bennet, sulla drammatica condizione degli… - ale_moretti : A Bruxelles l’audizione del Rappresentante delle Nazioni Unite per l’Afghanistan Bennet, sulla drammatica condizion… - paoloigna1 : Dalla Bce alla Fed, i vestiti nuovi (e invisibili) del banchiere centrale - Centropie : @lageloni Ma si, dopo le vergini che partoriscono, gli omini invisibili con le ali e i morti che resuscitano il par… - DottrinaSociale : RT @BergamoAcli: Aldo Bonomi: 'Gli invisibili del #lavoro digitale in cerca di senso (e compenso) -