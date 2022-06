La prima persona in Italia ad accedere al suicidio assistito è morta (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo abbiamo conosciuto in questi mesi con il nome di Mario, ma il suo vero nome è Federico Carboni. Il marchigiano tetraplegico che a novembre 2021 è stato il primo a ricevere l'ok dal comitato etico per accedere al suicidio assistito, ha assunto oggi il farmaco letale che ha messo fine alle sue sofferenze Leggi su wired (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo abbiamo conosciuto in questi mesi con il nome di Mario, ma il suo vero nome è Federico Carboni. Il marchigiano tetraplegico che a novembre 2021 è stato il primo a ricevere l'ok dal comitato etico peral, ha assunto oggi il farmaco letale che ha messo fine alle sue sofferenze

