La nave M5s va dritta contro gli scogli

AGI - "Macché nuovo partito", fonti di primo livello sorridono all'idea: "Finalmente Luigi Di Maio ha parlato per restituire al Movimento lo spirito dell'inizio. Il M5s è lui". Alla Camera il gruppo è in subbuglio dopo l'intervista del vicepresidente Mario Turco: i "personalsimi" non sono nel nostro "Dna", osservano e c'è chi nota: "possibile che Conte non parli con nessuno di noi?". Intanto, in 'chiaro' tutti lo negano, ma nel M5s, dopo le amministrative, è caos. Voci insistenti parlano di defezioni. E anche 'Rousseau' di Casaleggio, con cui è stata rottura, non le manda a dire. È il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a rompere un silenzio, durato, secondo molti, anche troppo, benché è unanime il coro delle fonti che spiegano: "Sta facendo anche troppo", vista la guerra in Ucraina e comunque, lui c'è "sempre". Di Maio non si nasconde dietro un dito dopo le comunali: "È normale ...

