Inter | con Dybala e Lukaku spazio al tridente? La probabile formazione

Pubblicità

AlfredoPedulla : Summit #Inter-#Empoli per #Asllani nella lista nerazzurra dall’8 maggio con accordi già impostati 10 giorni fa. Con… - SerieA : Giornata 2??4??: Nel derby di ritorno Inter-Milan finisce 1-2: rimonta firmata dalla doppietta di Giroud che di fat… - Inter : ? | EVERY GOAL ?? Novembre: i gol decisivi con Sheriff e Shakhtar e la rimonta contro il Napoli Presented by… - grafuio : RT @Pistogolblasta2: #Zazzaroni oggi: #Dybala raggiungerebbe #Mourinho alla #Roma. Se lo ha detto lui credo che a questo punto la firma co… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gnonto: «Segno grazie ai miei. Con le mance di mamma pagavamo la benzina per andare ad allenarmi» -

L'interista medio aspettaentusiasmo di riaccogliere il vecchio re belga, non vede l'ora di osservare da vicino il sinistro argentino che prima era nemico, ma nello stesso tempo fa rigirare in testa una domanda: come si ...Nel secondo tempo è ancora il centravanti dell'a realizzare il definitivo 3 - 2, confermandosi il migliore in campo.questo successo la Bosnia si conferma prima in classifica, mentre la ...Ieri l’incontro con il Chelsea che ha aperto al prestito: ma chiede 10 milioni contro i 5 proposti. Dumfries può andare via solo a 30 ...E' quanto risulta a Sky Sport, che riporta come tra le parti ci sia ancora una piccola distanza da dover colmare: l'argentino chiede circa 7 milioni di euro, l'Inter offre 5 più bonus. E' quanto risul ...